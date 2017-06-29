يضع طفلته في القبر كل يوم.. والسبب سيفاجئك!

لم يجد هذا الأب طريقة لمواساة ابنته التي على بعد خطوات من الموت سوى وضعها داخل قبرها المستقبلى لتهيئتها نفسياً لاستقبال الموت.

وولدت الطفلة الصينية “تشانغ شين لي” البالغة من العمر عامان مصابة باضطراب خطير في الدم.

وأنفق والداها كل ما يملكان لمساعدتها على الشفاء، لكنهما لم يعودا قادرين على دفع المزيد من فواتير الأطباء من الأموال، بعد إنفاق 11 ألف و490 جنيها إسترلينيا أي أكثر من 100 ألف يوان، فقرر الأب المزارع إحضار طفلته للعب في قبرها لتهيئتها نفسياً عندما تقترب نهايتها.

وكانت الأم خططت للحمل بطفل آخر لمد ابنتها بدماء جديدة، لكنهما اكتشفا أن تكاليف العملية لن تكون بسيطة كما توقعا بعد حمل الأم بالفعل فقررا التخلى عن العلاج و الإعداد لوفاة الطفلة.

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المصدر : NBN