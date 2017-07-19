يعالون: العلاقات الإسرائيلية ـ السعودية سرية في الحرب السورية

كشف وزير حرب العدو “الإسرائيلي” السابق، موشي يعالون، أن تل أبيب تحاول دائماً التمسك بأوراق استراتيجية وسياسية مهمة تقوم من خلالها على ضبط الإيقاع في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال رده على سؤال لمجلة “بوليت إكسبرت” الروسية حول العلاقات بين “إسرائيل” والدول العربية “المعتدلة”، قال موشيه “التنسيق والتعاون مع الدول العربية المعتدلة على قدم وساق وخصوصاً مع السعودية، فنحن نحاول أن نساعد بعضنا البعض في المنطقة المليئة بالأزمات”، مضيفاً “في المنطقة اليوم صراع كبير بين معسكرات مختلفة”، واعتبر أن المفاوضات السرية بين “إسرائيل” والسعودية مهمة للطرفين، فالسعودية من جهتها تجد أن التنسيق والاتصال السري هو أكثر إنتاجاً ويلحق أضراراً أقل للسعودية نفسها.

وأشار يعالون إلى أن “إسرائيل”، اليوم، على تنسيق واتصال مباشر ببعض المجموعات المسلحة الموجودة في سوريا التي تحارب ضد الجيش السوري، مؤكداً أن هذا الأمر هو مجدي لـ “إسرائيل” لأسباب عديدة، وبذلك تلعب “إسرائيل” دوراً مستوراً في الحرب السورية من دون تدخل مباشر الذي قد يقلب المعادلات في المنطقة.

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المصدر : NBN