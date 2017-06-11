يعلون: إلتقيت بالقادة السعوديين والدول العربية لا تهتم بالقضية الفلسطينية

قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، أنه عرض على السعودية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قمة العقبة إلا أن هذا الأمر لم يثر اهتمامهم.

وأضاف يعلون خلال تصريحات أدلى بها في حلقة السبت الثقافية، أن الدول العربية السنية لا تهتم بالقضية الفلسطينية، مضيفاً أن “السعودية لم تمنح الفلسطينيين دولارا واحدا منذ عامين”.

وتابع “إذا ما سألنا الزعيم المصري عبد الفتاح السيسي اليوم عن رأيه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإنه سيجيب كما أجاب من قبله محمد حسني مبارك عن رأيه في ياسر عرفات “كلب ابن كلب”، كاشفاً “دول المعسكر السني معنا في نفس القارب، ليس ما يقلقهم هو الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وإنما غيران، وأعتقد أن ترامب بدأ يدرك ذلك جيدا خصوصا بعد جولته الشرق أوسطية التي زار خلالها الرياض”.

وأشار وزير الحرب السابق “حاولنا دفع عملية سلمية مع الفلسطينيين في قمة العقبة السرية، كنت حاضرا هناك لكن القضية الفلسطينية لم تحظ باهتمام السعوديين أبدا، وهنا يتضح كم أن الرئيس دونالد ترامب واقعي، والدليل على ذلك أنه لم يطلب تجميد البناء الاستيطاني”.

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المصدر : NBN