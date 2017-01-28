يناير 2017 .. الأسوأ “للدون” فى آخر 4 مواسم!

في كل مناسبة، تؤكد الأرقام معاناة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني هذا الموسم (2016-2017)، بسبب ندرة أهدافه مقارنة بالمواسم الماضية منذ قدومه ملعب “سانتياجو برنابيو” فى صيف 2009.

رونالدو سجل 19 هدفًا هذا الموسم بجميع المسابقات، وبالنظر لأرقام الدون فى المواسم الثلاثة الماضية سنلمس تراجعًا مخيفًا لمستواه.. ففي هذا التوقيت تحديدًا من المواسم الثلاثة الماضية سجل رونالدو حتى نهاية يناير 27 هدفًا فى موسم (2015-2016) و36 هدفًا في موسم (2014-2015) و32 هدفًا فى موسم (2013-2014).

وبإمكان رونالدو إضافة أهداف أخرى قبل نهاية شهر يناير في حال سجل خلال مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد المحدد لها، مساء غد الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو” فى الجولة 20 بالدوري الإسباني “الليجا”، مع العلم أنه فى حال تسجيله لن يغير شيئًا وسيبقى عدد أهدافه هذا الموسم أقل مما سبقهم.

فى ذات السياق، نجح رونالدو فى قيادة فريقه ريال مدريد لتحقيق الفوز خلال 7 مباريات خاضها خلال مسيرته ضد فريق ريال سوسيداد دون تعادل او هزيمة، حيث سجل الدون 11 هدفًا وصنع هدفين.

ولم تقتصر معاناة هجوم ريال مدريد هذا الموسم على رونالدو فقط، بل تراجع أيضًا الثنائي كريم بنزيما وجاريث بيل “BBC” مقارنة بالأهداف التى سجلوها فى آخر 3 مواسم حتى شهر يناير، حيث سجل المهاجم الفرنسي 12 هدفًا فقط هذا الموسم، مقابل 7 لبيل الذى غاب عن 14 مباراة للريال حتى الآن بسبب الإصابة.

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المصدر : وكالات