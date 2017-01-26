يوفنتوس يتخطى ميلان بهدف نظيف ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا

بلغ يوفنتوس نصف نهائي كأس إيطاليا بتحقيقه الفوز على منافسه إي سي ميلان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب يوفنتوس آرينا ضمن دور ربع النهائي.

وأنهى يوفنتوس بهذا الفوز نتائجه السلبية أمام ميلان خلال الموسم الحالي، حيث التقيا في ذهاب الدوري الإيطالي وخسر بهدفٍ نظيف، قبل أن يفقد بطولة كأس السوبر أمام الروسونيري بركلات الترجيح.

وتقدم يوفنتوس بهدفين دون رد في المباراة، سجلهما باولو ديبالا وميراليم بيانيتش في الدقيقتين 10 و21، في حين قلص ميلان النتيجة عبر كارلوس باكا في الدقيقة 53 وذلك قبل دقيقة واحدة على طرد زميله مانويل لوكاتيلي.

وسيلعب يوفنتوس في دور نصف النهائي أمام نابولي الذي استطاع اقصاء فيورنتينا مساء أمس الثلاثاء.

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المصدر : NBN