يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات بفوزه على لاتسيو بهدفين نظيفين

حقق يوفنتوس انتصاراً ثميناً على ضيفه لاتسيو بهدفين نظيفين خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن إطار الجولة 21 من بطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح يوفنتوس باب التسجيل مبكراً وتحديداً في الدقيقة 5 عن طريق المهاجم الأرجنتيني الموهوب باولو ديبالا.

ثم خطف الأرجنتيني الآخر غونزالو هيغواين الهدف الثاني بحلول الدقيقة 17 والذي عقد مهمة لاتسيو في العودة بالنتيجة.

واستعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات بهذا الفوز بعد أن تلقى هزيمة من فيورنتينا الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف.

وعزز يوفنتوس موقعه في الصدارة بعد أن رفع رصيده للنقطة 48 وما زال لديه لقاء مؤجل، في حين تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 40 وظل في المركز الرابع.

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المصدر : NBN