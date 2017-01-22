  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الرياضة

يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات بفوزه على لاتسيو بهدفين نظيفين

Posted by
تاريخ:
مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
اترك تعليقا
11 Views
يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات بفوزه على لاتسيو بهدفين نظيفين

حقق يوفنتوس انتصاراً ثميناً على ضيفه لاتسيو بهدفين نظيفين خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن إطار الجولة 21 من بطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح يوفنتوس باب التسجيل مبكراً وتحديداً في الدقيقة 5 عن طريق المهاجم الأرجنتيني الموهوب باولو ديبالا.

ثم خطف الأرجنتيني الآخر غونزالو هيغواين الهدف الثاني بحلول الدقيقة 17 والذي عقد مهمة لاتسيو في العودة بالنتيجة.

واستعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات بهذا الفوز بعد أن تلقى هزيمة من فيورنتينا الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف.

وعزز يوفنتوس موقعه في الصدارة بعد أن رفع رصيده للنقطة 48 وما زال لديه لقاء مؤجل، في حين تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 40 وظل في المركز الرابع.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class