يوم اللاجئ العالمي يتصدر تويتر

اليوم 20 ـ حزيران، يوم اللاجئ العالمي .. تفاعل الناشطون على تويتر مع هذه الذكرى بإطلاق هاشتاغ جديد ” #withrefugees ” أي “مع اللاجئين” حيث عبر المغردون عن آرائهم والتي كانت كلها مؤيدة لدعم حقوق اللاجئين والمطالبة بمعاملتهم بطريقة لائقة ومساعدتهم واستقبالهم في كافو بلدان العالم .. والتغريدة اللافتة كانت لصورة كاريكاتورية تجمع تمثال الحرية في نيويورك مع امرأة محجبة، مكتوب عليها باللغة الانكليزية “كلكم مرحب بكم” ..

Wishing them for a better life as the rest of human beings #WithRefugees pic.twitter.com/RhBaQp2aCC — Peter Charles (@wariss_q) June 20, 2017

No one chooses to be a refugee. Refugees are welcome, racists go home. #WorldRefugeeDay #WithRefugees pic.twitter.com/nHsttPluKQ — Donald J Schmuck (@Warzone_Maniac) June 20, 2017

Today we are #WithRefugees and the UN to ensure governments are attentively doing their fair share. #atentamentehttps://t.co/3NRzRYYrfI pic.twitter.com/RCHlKEV68a — SpanishCognates.org (@SpanishCognates) June 20, 2017

المصدر : NBN