﻿المتحدث باسم “أحرار الشام”: مسلّحين من “هيئة تحرير الشام” لم يلتزموا بقرارات مسؤولهم

نقلت تنسيقيات المسلّحين عن المتحدث الرسمي باسم “حركة أحرار الشام” المدعو ” أحمد قرة علي” قوله إن حواجز تتبع لـ”هيئة تحرير الشام” لم تلتزم بقرارات مسؤولها “أبوجابر الشيخ”.

وأوضح “قره علي” أنه بالرغم من تأكيد المدعو “هاشم الشيخ” مسؤول “هيئة تحرير الشام”، بوقف كامل لإطلاق النار والأعمال القتالية بين “هيئة تحرير الشام” وعدة فصائل مسلّحة، إلا أنّ حواجز “هيئة تحرير الشام” صادرت سيارة في بلدة قاح وصهريج نقل مياه في سرمدا في ريف إدلب، تعود ملكياتها لـ”جيش الإسلام” الذي إنضم إلى صفوف “أحرار الشام” قبل عدة أيام.

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المصدر : وكالات