﻿عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 12-6-2017

النهار
قانون الانتخاب يُقرّ بمادة وحيدة الجمعة
الجرائم بين المافيات والميليشيات والأحياء المحمية… الدولة هي المنقذ!
دلافين زارت سطح المياه وفاجأتً رواد شاطئ بيروت باستعراضها
الرقة: “سوريا الديموقراطية” تحرّر أول حي… مقتل “ابو خطاب التونسي” و11 “إرهابيًّا”
الأخبار
العراق بين «رمضانين».. فشل تجربة «داعش»
مؤتمر «تطبيعي» في بيروت
مبادرة مضادة للدوحة: لا مفاوضات قبل كسر الحصار
من القصير إلى حدود العراق: «حرب الأحلاف» مستمرة
البناء
لقاء روسي أميركي في عمان لمنع التصادم… وتبريد السباق على الحدود السورية العراقية
بعد 3 سنوات: داعش فانية وتتبدّد في الموصل والرقة ولن تتمدّد إلى البادية ودير الزور
قانون الانتخاب يختتم 8 سنوات الجلجلة… من أربعاء الإقرار إلى جمعة التصديق
الجمهورية
أسبوع انكشاف النيّات
ماكرون يكتسح الدورة الأولى
فرنجية يؤكد مدّ اليد: الإنتخابات آتية وسيكون لنا مرشحون
رياح الأزمة القطرية تلفح لبنان: برقيات عالية النبرة تنتقد “النأي بالنفس”
اللواء
المشنوق ناقش مع عون والحريري «تفعيل الإعدام» وشارك بإفطار الأكراد مشيداً بصلابتهم
مراكز الصرافة في الدوحة تعاني من نقص الدولار
إنتخابات الجمعية الوطنية: أغلبية مطلقة لصالح ماكرون
الوساطة الكويتية مستمرة.. وتفهُّم دولي وإسلامي «لعزل الدوحة»
الديار
العين مُجدّداً على مُخيّم «عين الحلوة»
قانون الإنتخاب : آخر المساومات على حافة الهاوية
باسيل لـ «الديـار»: هذا ما يتطلّبه اكتمال الإتفاق
المستقبل
«سوريا الديموقراطية» تتقدّم في الرقة
موجة ماكرون تكتسح الانتخابات
الحريري: نتعرّض لاغتيال سياسي.. والتسويات ليست تنازلات
تصفيات مونديال روسيا 2018: فوز إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإنكلترا