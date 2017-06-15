10 أمراض يعالجها الزبيب

الزبيب من أهم مكونات مكسرات رمضان، لذا تحرص ربات المنازل على شرائه، بالإضافة إلى المذاق المميز الذي يعطيه للحلوى.

ويقول إخصائي التغذية أحمد السيد إن الزبيب يحتوي على جميع العناصر الغذائية من بوتاسيوم وماغنسيوم وفسفور وكالسيوم وحديد ونحاس وفيتاميني “ب”، و”سي”، هذا بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحارب السرطان وتقوى المناعة، لذا من الضروري تناول الزبيب يوميا للاستفادة منه، خاصة أن هناك 10 أمراض يستطيع الزبيب القضاء عليها وهي:

1- الإمساك والبواسير

2- أمراض المعدة

3- الأمراض الجلدية كالحكة والجدري وقراع الرأس

4- تسوس الأسنان والتهابات اللثة

5- أمراض الكلى والمثانة والمسالك البولية

6- أمراض الكبد والمرارة

7- أمراض الروماتيزم والتهابات المفاصل وهشاشة العظام

8- أمراض الجهاز التنفسي

9- النقرس

10- النحافة والأنيميا

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المصدر : NBN