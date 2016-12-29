119 حادث سير بخمس ساعات في دبي!

تسبب ضباب كثيف بمئة وتسعة عشر حادث سير في فترة خمس ساعات في مدينة دبي، من دون ان تؤدي هذه الحوادث الى وقوع أي اصابات، وفق ما اعلنت شرطة الامارة الخليجية.

وقالت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية “وام”، ان ادارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي سجلت “119 حادثا مروريا منذ الرابعة (12,00 ت غ) وحتى التاسعة (05,00 ت غ)” من صباح امس خلال فترة الضباب

وقال المقدم محمد جمعة امان مدير ادارة المركز بالوكالة ان الحوادث المرورية في مناطق متفرقة في دبي وقعت “دون (…) اصابات”، مشيرا الى ان المركز تلقى 1892 مكالمة هاتفية.

وشهدت دبي صباح أمس موجة ضباب كثيف تسببت ايضا في ازدحامات مرورية في الامارة.

كما حولت مؤسسة “مطارات دبي” 13 رحلة الى مطارات مجاورة بسبب الضباب الكثيف.

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المصدر : NBN