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جنبلاط: اقرار السلسلة دون اصلاح جدي وضبط الهدر هو هروب الى الامام

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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جنبلاط: اقرار السلسلة دون اصلاح جدي وضبط الهدر هو هروب الى الامام

نشر رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وارفقها بالعبارة التالية: “ان اقرار السلسلة من دون اصلاح جدي وضبط الهدر هو هروب الى الامام، الشعبوية طغت كون الانتخابات على الابواب. مسكين لبنان”.

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المصدر : NBN

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