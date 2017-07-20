جنبلاط: اقرار السلسلة دون اصلاح جدي وضبط الهدر هو هروب الى الامام

نشر رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وارفقها بالعبارة التالية: “ان اقرار السلسلة من دون اصلاح جدي وضبط الهدر هو هروب الى الامام، الشعبوية طغت كون الانتخابات على الابواب. مسكين لبنان”.

يا لها من مهزلة ان يلحق بالمعتدين على الاملاك البحرية غرامة لمرة واحدة.يبدو ان النواب لم يلاحظوا التعديات المتعددة pic.twitter.com/8msQ6AFjr2 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 20, 2017

ان اقرار السلسلة دون اصلاح جدي وظبط الهدر هو هروب الى الامام .الشعبوية طغت كون الانتخابات على الابواب.مسكين لبنان pic.twitter.com/KgqTgajtL5 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 20, 2017

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المصدر : NBN