الوفاء للمقاومة:لتخفيف الاعباء واقرار الموازنة لتحريك الركود الاقتصادي

أمل النائب حسن فضل الله، بعد اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة، ان بعد إقرار السلسلة، في تخفيف الاعباء المعيشية الضاغطة على اللبنانيين كما بتحريك الركود الاقتصادي بعد اقرار الموازنة بأقرب وقت ممكن، مشيرا الى ان الكتلة بذلت جهوداً لانتزاع المكاسب المشروعة لاصحابها وعارضت زيادة الضرائب، ودعت الكتلة الحكومة الى مباشرة التحضير الملائم لاطلاق ورشة ملء الشواغر عبر اعتماد آلية التعيين المتفق عليها في وظائف الفئة الاولى لتعيين اصحاب الكفاءة وابناء الجدارة”.

ونددت الكتلة بالممارسات الارهابية من جانب اسرائيل تجاه المصلين في المسجد الأقصى وخارج الأسوار، داعية الدول الى الضغط على اسرائيل لوقف ممارساتها، كما دانت الممارسات الاسرائيلية في المنطقة لزرع الفتنة بين الشعوب العربية وبين الفلسطينيين انفسهم، ودعت الشعوب الحرة في العالم الى وقفة مسؤولة في وجه المشارع الاستيطانية في الضفة الغربية، مدينة الصمت العربي في هذا الاطار.