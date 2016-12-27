15 جريحاً في خروج طائرة عن المدرج قبل اقلاعها في الهند

اعلنت البحرية الهندية ان طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية “جت ايروايز” انحرفت عن مدرج خلال استعدادها للاقلاع في مطار غاو غرب الهند، مما ادى الى اصابة 15 شخصا بجروح.

واوضحت البحرية التي تدير المطار انها لا تستطيع حاليا تفسير هذا الحادث الذي وقع في اوج الموسم السياحي في مدينة غاو التي تستقبل شواطئها في اعياد الميلاد ورأس السنة آلاف الزوار كل عام.

وقال الناطق باسم البحرية دي كي شارما لوكالة فرانس برس :”ان 15 راكبا اصيبوا بجروح طفيفة ويعانون من رضوض او كسور”.

وخرجت الطائرة التي كانت تقل 161 شخصا ومتوجهة الى بومباي، عن المدرج بينما كانت تستعد للاقلاع .

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المصدر : NBN