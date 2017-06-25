19 عاماً في تل أبيب .. قصة “رأفت الهجان”

بقلم ـ محمد فوزي ماجد

رفعت الجمال ، المعروف باسم رأفت الهجان ، وهو مواطن مصري زرعته الاستخبارات المصرية داخل الكيان الصهيوني حيث أقام لمدة 19 عاما ، قام خلالها بالتجسس وإمداد جهاز المخابرات المصري بالمعلومات.

ولد رفعت علي سليمان الجمال في مدينة دمياط في الأوَّل من تموز/ يوليو 1927م، والده علي سليمان الجمّال ، وأمه رتيبة علي أبو عوض وله أخ غير شقيق يدعي سامي، و له أخ شقيق هو لبيب وأخته نزيهة.

نشأ رفعت وترعرع في مصر الجديدة تحت رعاية شقيقه سامي، الذي نقل الأسرة كلها إلى القاهرة بعد وفاة الوالد في العام 1936، والتحق هناك بمدرسة للتجارة المتوسِّطة . لم يهتم رفعت كثيرا بدراسته، وكان يهوى اللهو والمسرح والسينما.

اعتقله البريطانيون في منتصف العام 1953 على الحدود المصرية الليبية بتهمة حيازة جواز سفر بريطاني مزور باسم دانيال كالدويل وشيكات سياحية باسم رفعت الجمَّال ، وتم تسليمه إلى السلطات المصرية التي بدأت في التحقيق معه على انه شخصية يهودية تحاول الهرب.

واثناء التحقيقات راوغ رفعت المحققين وتحايل عليهم فلم يستطيعوا تحديد شخصيته اذا كان مصريا أو إنجليزياً أو يهودي.

لفت رفعت الجمال نظر المخابرات المصرية وشارك اثنين من ضباطها في التحقيقات ، وهما عبد المحسن فايق وحسن حلمي بلبل ، وهما من مؤسسي جهاز المخابرات العامة المصرية التي كانت تسعى في ذلك الوقت لامتلاك اعين داخل اسرائيل . وكانا يبحثان عن شخص يقوم بالمهمة.

تحدث ضباط المخابرات مع رفعت الجمال وأخبروه أنه من الصعب تحديد شخصيته فقد يكون إنجليزياً أو يهودياً أو مصرياً .

وبعد استجواب مطول، اعترف رفعت الجمال بكل شيء . وبعد عدة استجوابات عُرض على الجمال محو الماضي بشخصيته بما فيه رفعت الجمال وبداية مرحله جديده وبهوية جديدة ودين جديد والعمل لصالح المخابرات المصرية .

و بعد أن وافق رفعت الجمال على هذا الدور بدأت عمليات تدريب طويلة ، وأصبح الجمال يدعى جاك بيتون المولود في 23 آب عام 1919 في المنصورة، من أب فرنسي وأم إيطالية. وهو من اليهود الأشكناز.

وانتقل للعيش في الإسكندرية، بين الجالية اليهودية في المدينة وحصل على وظيفة في إحدى شركات التأمين. وبدأ يتعايش كفرد من الطائفة اليهودية .

وأثناء وجوده في الإسكندرية ، تعرف رفعت على عدد من أفراد الوحدة (131) وانضم اليها ، التي أنشأتها المخابرات الإسرائيلية ، وكلفتها في القيام بعمليات تخريبية ، ضد بعض المصالح الأجنبية الغربية في مصر ، والتي اكتشفت فيما بعد ، مما تسبب في عرف بعدها باسم فضيحة “لافون” في الكيان الإسرائيلي ، نسبة إلى “إسحق لافون”، وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك. وكان بيتون ممن القي القبض عليهم كفرد من الوحدة كتمويه ، ثم أطلق سراحه فيما بعد، لعدم وجود ما يدينه .

ومن الشائع ان الوحدة اكتشفت عن طريق الصدفة عندما اندلعت النيران بأحد افرادها امام احد دور السينما قبل وضعه قنبلة ، الا انه في المذكرات التي كتبها قبل وفاته ، ذكر رفعت الجمال ان المخابرات المصرية اخترقت الوحدة منذ البداية بواسطته وكانت تحت مراقبتها.

ولم يشك به الإسرائيليون ، بدليل أنهم اتهموا عضواً آخر، من الوحدة بكشف أسرارها، وهو “بول فرانك”، الذي حوكم فور عودته إلى إسرائيل وصدر ضده الحكم بالسجن لاثني عشر عاماً.

كانت مهمة رفعت حتى ذلك الوقت تقتصر على التجسُّس على مجتمع اليهود في الإسكندرية، ولكن بعد عملية الوحدة (131) تم استدعاؤه إلى القاهرة، ليلتقي بضابط حالته الجديد علي غالي ، الذي أبلغه أن الخطة ستتطوَّر، خاصة وأن سمعته، كفرد سابق في الوحدة (131) ستخدع الوكالات اليهودية، وستدفعها للتعامل معه كبطل.

وبدأت جولة تدريب جديدة ومكثفة ، وفي حزيران /يونيو 1956 استقل سفينة متجهة إلى نابولي حيث التقطته الوكالة اليهودية هناك، وبذلت جهدها لإقناعه بالسفر إلى إسرائيل “.

وعند وصول رفعت إلي إسرائيل استقبله فيها رجل مخابرات يُدعى “سام شواب”، واستجوبه بعض الوقت، ثم منحه تأشيرة إقامة، وجواز سفر إسرائيلي فيما بعد. وفي البداية منح جاك بيتون كل شروط المهاجرين: بيت ، مصاريف أولى ، مكان عمل وغير ذلك.

وكانت المخابرات المصرية ، قد حددت له مهنة حيث تقرر أن يكون وكيل مكتب سفريات حيث إن هذا سيسمح له بالدخول إلى إسرائيل والخروج منها بسهولة، وتقرر أن يؤدي العمل لأطول مدة ممكنة. فلم يكن لمهمته حد زمني، وكان له الخيار بأن يترك الأمر كله إذا سارت الأمور في طريق خطر. وقيل له أنه يستطيع بعد ذلك العودة إلى مصر وأستعادة شخصيته الحقيقية.

أنشأ جاك بيتون مكتب سفريات باسم “سي تورز”، في 2 شارع “برنر” في تل أبيب. وهذا المكتب استعانت به السلطات الإسرائيلية في الجسر الجوي لنقل يهود بيروت إلى إسرائيل .

تشير سجلات المخابرات المصرية بأن الجمال علم بأمر العدوان الثلاثي قبل وقوعه، وعرف الكثير من تفاصيله، وزودها بما لديه من معلومات حوله.

ومن المعلومات التي نقلها الجمال الى المخابرات المصرية إعتزام إسرائيل إجراء تجارب نووية، واختبار بعض الأسلحة التكنولوجية الحديثة.

كما كان له دور بايقاع بأخطر جاسوس إسرائيلى فى سوريا , وهو ايلي كوهين وعرف فى سوريا بإسم كامل أمين ثابت عندما أبلغ المخابرات المصرية ، أن كامل أمين ثابت ، التي نشرت الصحف المصرية والسورية صورته مع اللواء علي علي عامر وعدد من الضباط اثناء تفقد المواقع الأمامية في الجولان ، هو زميله السابق في الوحدة 131 إيلى كوهين.

فابلغت المخابرات المصرية المخابرات السورية عنه ، وكانت الأخيرة تتعقب جاسوس يرسل رسائل لاسلكية من دمشق الى اسرائيل وقد القي القبض عليه بالجرم المشهود واعدم في ساحة المرجة في دمشق في شهر ايار مايو 1965.

في حزيران يونيو 1963 طلب الجمال بأنهاء مهمته وأن يعود إلى “مصر”، ولكن المخابرات المصرية أبلغته بأن العودة لم تكن بالبساطة التي توقَّعها إذ لم يكن من السهل أن يختفي جاك بيتون هكذا فجأة، من قلب “إسرائيل وبعدما تمكن من جعل من حوله يثق به ، ونجح في إنشاء شبكة واسعة من العلاقات مع اقطاب ورموز المجتمع الاسرائيلي . فقد يؤدي هذا الأمر الى كشفه ، وربما ستكشف أيضا شبكات التجسُّس التي تركها خلفه . لذا كان عليه أن يحتفظ بشخصية جاك بيتون لبعض الوقت، وإن كان باستطاعته أن يغادر إسرائيل، ويرحل إلى بلد ثالث، بحجة العمل أو الارتباط، حتى يفقد الموساد اهتمامه به، بعد فترة من الوقت، مما يسمح له بالعودة إلي مصر.

في تشرين الأول/ أكتوبر 1963 ، التقي جاك بيتون بسيدة اعمال المانية تدعى فالترود وهي إمرأة ولديها طفلة اسمها “أندريا” وعمرها أربع سنوات. ووقع كل منهما في حب الآخر، وتزوجها. وعرضت عليه فالترود أن تتحول للديانة اليهودية عند زواجهما لكنه رفض.

وعندما حملت زوجته أصر بيتون على ألا يولد ابنه في إسرائيل ، كما أصر على أن تسافر زوجته لتنجبه في ألمانيا . وابنه يدعى دانيال.

بدأ رفعت يتحلَّل من أعماله والتزاماته في إسرائيل، ويقوي روابطه وأعماله في ألمانيا، فبدأ في دراسة كل ما يتعلَّق بالنفط، الذي قرَّر أن يجعل من تجارته مصدر رزقه الأساسي، خاصة وأنه قد تقدَّم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، التي ستتيح له السفر بيسر أكثر، ودون تعقيدات أمنية عديدة إلى مصر أيضا في أي وقت يشاء، كرجل أعمال ألماني، وتاجر نفط. وبالفعل انتقل رفعت للإقامة والاستقرار في المانيا.

لم تنقطع اتصالات رفعت بالمسؤولين الإسرائيليين ، واستطاع أن يعرف بمخطط إسرائيل للهجوم على مصر في حزيران / يونيو1967 ، وأبلغ به المخابرات المصرية .

كما وظلّ يرسل إليها كل ما يقع تحت يديه من معلومات، من خلال صداقته مع رجل المخابرات الإسرائيلي سام شوب، كما زودها بمعلومات مهمة عن الجيش الإسرائيلي ووضع بين يدي القيادة المصرية خرائط مفصلة لخط بارليف، ما افاد الجيش المصري في حرب تشرين الاول اكتوبر 1973.

وبعد حرب 1973 طلب رفعت الجمال الإعتزال والعودة إلى مصر، وكان له ما أراد فاعتزل العمل ، ولكن المخابرات المصرية أخبرته أنه لا يستطيع العودة مع أسرته .

حصل على امتياز التنقيب عن البترول المصري، في عام 1977 ونجح في تأسيس شركة باسم “آجيبتكو”، وأعطى الرئيس الراحل أنور السادات تعليماته لوزير البترول بأن يهتم بهذا “الرجل” العائد في شخصية جاك بيتون، دون أن يفصح عن شخصيته. وشدد علي أهمية مساعدته وتقديم كل العون له . ومنحته وزارة النفط حق اسثمار بئر مليحة في الصحراء الغربية ، لكن شركته لم تستطع التكاليف المادية للاستثمار فساءت حالتها ، وقد باعتها زوجته “فالترود بيتون” بعد وفاته في العام 1982 لشركة دنسون الكندية.

أصيب رفعت الجمَّال بمرض سرطان الرئة وتلقي العلاج الكيمائي في أكتوبر1981م . إلا أنه توفي في 10 كانون الأول يناير 1982 ودفن في مدينة دارتشمات بألمانيا. وقبل وفاته كتب الجمال مذكراته واودعها مع محاميه طالبا منه تسليمها الى زوجته بعد ثلاث سنوات من وفاته حتى تعرف هي وابنه وابنته بالتبني ( ابنتها ) اندريا الحقيقة .

وابلغ الطبيب المصري محمد سامي الجمال ابن شقيق رفعت الجمال ، جهاز المخابرات المصرية بوفاة عمه ، وهو كان يتعامل معها وكان موجودا في المانيا لمتابعة وضع عمه الصحي.

لم تكشف المخابرات المصرية عن كامل ملف رفعت الجمال الذي حمل ملفه لديها الرقم 313 . والمعلومات المتداولة عنه هي من مقابلات مع ضباط مخابرات مصريين ، وما تيسر من ملفات لا تتضمن معلومات حساسة. فبالإضافة الى حسن حلمي بلبل وعبدالمحسن فائق ، وعلي غالي ، أشرف على ملف رفعت الجمال عدد من ألمع ضباط جهاز المخابرات العامة المصرية ، أهمهم مدربه والمسؤول عن اعادة تأهيله محمد نسيم (قلب الأسد) ، مدير مكتب المخابرات المصرية بروما مصطفي عبد الحميد ، رئيس الخدمة السرية بالمخابرات المصرية شعراوى جمعه وهو الذى أصبح فيما بعد وزير الداخلية وهو ضابط الشرطة الذى ألقي القبض على الجمال فى بدايته ولم يتمكن من معرفة اسمه فرشحه لصديقه عبد المحسن فائق ، وعبد العزيز الطودي الذي تابع ملف عملية الجمال منذ نهاية الخمسينيات حتى انتهاء العملية عام 1973 وهو الذى قدم الخطوط العريضة للقصة التى تناولها الروائي صالح مرسي الذي كشف قصة “رفعت الجمَّال” كرواية مسلسلة، حملت اسم رأفت الهجَّان في العدد رقم 3195 من مجلة المصوِّر المصرية .

عندما كشف المصريون عن شخصية رأفت الهجان او رفعت الجمال ، كان الرد الرسمي من جانب المخابرات الإسرائيلية في البداية إن هذه المعلومات التي أعلنت عنها المخابرات المصرية ما هي إلا نسج خيال ورواية بالغة التعقيد وإن على المصريين أن يفخروا بنجاحهم في خلق هذه الرواية.

لكن وتحت ضغوط الصحافة الإسرائيلية صرح رئيس الموساد الأسبق إيسر هاريل أن السلطات كانت تشعر باختراق ولكننا لم نشك مطلقا في جاك بيتون .

وقامت صحيفة الجيروزليم بوست الإسرائيلية بنشر خبر تؤكد فيه أن جاك بيتون أو رفعت الجمال يهودي مصري من مواليد المنصورة عام 1919 وصل إلى إسرائيل عام 1955 وغادرها للمرة الأخيرة عام 1973.

ونشرت موضوعا موسعا بعد أن وصلت إلى الدكتور “ايميرى فريد” شريك الجمال في شركته السياحية “سي تورز” وبعد أن عرضوا علية صورة الجمال التي نشرتها القاهرة شعر بالذهول وأكد أنها لشريكة “جاك بيتون” الذي شاركه لمدة سبع سنوات وانه كان بجواره مع جمع كبير من صفوة المجتمع الإسرائيلي عندما رشح لعضوية الكنيست الإسرائيلي ممثلا لحزب “مباى” الإسرائيلي “حزب عمال الأرض” ولكنه لم يرغب في ذلك.

وأضافت الصحيفة بعد التحري أن “جاك بيتون” أو “رفعت الجمال” رجل الأعمال الإسرائيلي استطاع أن ينشئ علاقات صداقه مع عديد من القيادات في إسرائيل منها “غولدا مائير” رئيسة الوزراء ، و”موشى ديان” وزير الدفاع .

في عام 2002 صدر في الكيان الإسرائيلي كتاب الجواسيس من تأليف الصحفيين ايتان هابر (الذي عمل سنوات طويلة إلى جانب رئيس الحكومة اسحق رابين، وتولى مسؤولية مدير ديوانه) وضابط الموساد السابق يوسي ملمن ويحكي الكتاب قصة أكثر من 20 جاسوساً ومن بينهم رفعت الجمال ، ويقولان فيه ان الجمال ليس في الواقع إلا جاسوساً مزدوجاً. خدم إسرائيل أكثر مما خدم مصر. ويقولون بأنّ إسرائيل اكتشفته منذ البداية .

فقد اعتقله رجال الاستخبارات بعد سنة من وصوله .

وبالترغيب وبالترهيب اعترف بأنه عربي مصري ارسل الى اسرائيل للتجسس. وجاء هذا الاعتراف بعدما عرضوا عليه ان يكمل اللعبة ويكون جاسوساً لمصلحة إسرائيل لقاء أجر عال جداً وحياة رغيدة في إسرائيل وأوروبا.

وقد كان هدف إسرائيل من تشغيله ، رغبتها في الوصول الى قلب جهاز الاستخبارات المصرية والحصول على معلومات عن اساليب عمله واسماء عملائه وأماكن لقاءاتهم والبيوت التي يمتلكونها او يؤجرونها لنشاطاتهم وأماكن اختبائهم ولغة التخاطب والرموز السرية (الشيفرا) التي يستخدمونها ووسائل الاتصال وغيرها.

كما انهم ارادوا جاسوساً مزودجاً كي يستخدموه في ايصال معلومات كاذبة وتضليلية إلى القاهرة .

هذه الرواية الإسرائيلية ، تنفي اقوال رئيس الموساد السابق إيسر هاريل بين 1952 – 1963 والذي من المفترض ان يكون لديه علم أكثر بكل عمليات جهازه .

اضف الى ذلك ، فلو كان الإسرائيلييون قد اكتشفوا رفعت الجمال فلا بد ان يكون قد اعترف بدوره في كشف الوحدة 131 والتي قدمت إلي المحاكمة وحكم على إثنين من أفرادها بالإعدام .

وقامت إسرائيل بجهود دبلوماسية كبيرة واستعانت بدول كبرى علي جميع المسارات لإطلاق سراح أعضاء الشبكة ، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل .

حتى جرى تبادلهم مع جنود مصريين اسروا في حرب 1967 فلو عرفت بأمر رفعت الجمال لكانت اعتقلته وبادلته بجواسيسها .

وكيف كان عميلا مزدوجا وهو الذي حرق لإسرائيل أحد أهم جواسيسها، ايلي كوهين او كامل امين ثابت في سوريا.

الحقيقة هي كما رد ضابط المخابرات المصري محمد نسيم هو ان الإسرائيليين لا يمكن أن يعترفوا بأن جاسوسا مصريا عاش بينهم 20 سنة، فلا يوجد جهاز مخابرات يمكن أن يعترف بذلك.

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المصدر : NBN