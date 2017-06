20 إشارة على أنه سيتمُّ طردك من العمل

هناك إشارات واضحة تنبئ بقرب الاستغناء عن خدماتك فقد يكون رئيسك بصدد التفكير في طردك أو من المرجح أنك تورطت في شجار مع أحد زملائك في العمل، فضلاً عن أنه من الممكن أن مؤسستك تمر بمرحلة انتقالية صعبة. في كل الحالات، عليك أن تكون مستعداً لمواجهة إمكانية فصلك من العمل في مرحلة معينة.

في هذا الصدد، أوردت لين تايلور، خبيرة العمل الدولية ومؤلفة كتاب “Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job” ، لموقع Business Insider أن هناك مؤشرات تدل على أن الشخص على وشك خسارة وظيفته. ومن هذا المنطلق، يستطيعون تدارك أمرهم قبل فوات الأوان، خاصة إذا كان الأمر ينذر بالخطر. وفيما يلي 20 إشارة تنذر بقرب طردك من العمل.

1. تلقي “مراجعة أداء” سلبية

وفي هذا الصدد، أوردت خبيرة العمل الدولية، لين تايلور أن “نتائج مراجعة أدائك السلبية لا تعني بالضرورة أنه سيقع طردك، ولكن تتالي التقييمات السلبية يمكن أن يكون دليلاً على وجود مشكلة”.

وأضافت تايلور أن “رئيسك في العمل سيبادر بتقييم أدائك في مرحلة ما، وتحرير تقرير في هذا الشأن لتحديد مواطن الضعف في صورة تدني مستواك بشكل مستمر”.

وفي الإطار نفسه، صرح مايكل كير، الخبير الدولي في الأعمال ومؤلف كتاب “ذي هومور أدفانتيج” أن “تواتر المراجعات السلبية بشأن أدائك مؤشر يدل على إمكانية تعرضك للطرد”.

وأضاف كير أنه “في حال كنت تفتقر للتجربة أو التكوين الضروري، يمكنك تدارك ذلك. حاول التركيز للعبارات السلبية على غرار “أنت لا تتماشى مع ثقافة مؤسستنا” أو “أنت غير قادر على العمل الجماعي أو” يبدو أن شخصيتك وأسلوبك لا يتماشيان مع الفريق” أو “لديك مشاكل سلوكية عميقة”.

وفي هذا السياق، أفاد كير أنه “في حال تلقيت انتقادات من هذا النوع، يجب أن تبدأ في البحث عن عمل آخر نظراً لأن أغلب المشاكل السلوكية خطيرة وفي معظم الأحيان تنتهي بالطرد”، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

2. التجاهل

في حال تم تجاهل استدعائك لحضور اجتماعات مهمة، فذلك يدل على أنك ستشهد بعض المتاعب في عملك”.

3. تصبح مهامك في العمل شبه مستحيلة

في هذا الإطار، أفادت تايلور أنه “إذا كلفت في البداية بمهام سهلة ثم أصبح عملك تعجيزياً تماماً مثل الصعود إلى قمة إيفرست، فذلك دليل أن رئيسك في العمل يعتزم الاستغناء عنك”.

وأفاد كير أنه “في الغالب، وفي حال كان مديرك يخطط لطردك أو كانت الشركة راغبة في التخلص منك، ستحتاج إلى ذريعة قوية للقيام بذلك. ومن هذا المنطلق، قد ينصب لك رئيسك فخاً ويأمرك بمهام تعجيزية ليتخذ ذلك مبرراً لطردك”.

4. تلقيك للعديد من التحذيرات من قبل مديرك

في هذا الشأن، أوردت تايلور أنه “في حال تلقيت إنذاراً شفوياً وكتابياً، أو إنذارات متتالية بشأن أدائك وعملك، فمن المرجح أنك ستتلقى المزيد من الأخبار السيئة”.

5. تدهور علاقتك مع رئيسك في العمل

في البداية، قد تكون علاقتك مع رئيسك في العمل جيدة، لكن يمكن أن تشهد هذه العلاقة توتراً كبيراً بعد مرور بعض الوقت. وفي هذا الصدد، أفادت تايلور أن ” تدهور علاقتك برئيسك في العمل إلى حد كبير، ويليه تجاهل رئيسك لك بشكل مزعج، مما يشير إلى أنك قد تتعرض للفصل في أي وقت”.

6. تُكلف بتقديم تقارير مفصلة حول الوقت والنفقات

أورد مؤلف كتاب “القرارات المهنية الحرجة لبقية حياتك”، روبرت ديلنشنايدر، لموقع Business Insider أنه “من النادر أن يقوم قسم المحاسبة بإجراء فحص دقيق وشامل لحسابات الموظفين من تلقاء أنفسهم”. وأضاف ديلنشنايدر أنه “في الغالب، وفي حال تم التدقيق في حساباتك، فذلك يدل على أن رئيسك في العمل يعتقد أنك بصدد إهدار الوقت وتبذير الأموال على الرغم من أنك بريء تماماً من ذلك. وبالتالي، لا بد أن تتأكد من أنك لست الشخص الوحيد الذي يتم التدقيق بشأنه”.

7. تكليفك بعدد محدود من المشاريع

في هذا السياق، قالت تايلور إن “قضاءك للكثير من الوقت في المكتب دون تكليفك بالعديد من المهام والمسؤوليات التي اعتدت القيام بها مؤشر سلبي”.

8. عدم التأقلم مع العمل الجماعي

من المهم للغاية أن تندمج في صلب ثقافة المؤسسة التي تعمل فيها أي أن تكون فرداً فاعلاً داخل فريق العمل. وفي هذا السياق، أوردت مستشارة الموارد البشرية، لوري رتيمان لصالح مجلة “ريدرز دايجست” أنه “في حال امتنعت عن السفر أو حضور مؤتمر ما، فقد تطرد من وظيفتك”.

9. فقدان بعض الصلاحيات

إذا فقدت صلاحيات الاطلاع على بعض الملفات أو بعض المكاتب المحددة أو الآليات التي من شأنها أن تساعدك على تطوير عملك، فيُعزى ذلك في الغالب إلى رغبة رئيسك في إجبارك على الرحيل.

10. مراقبة أدائك بشكل مستمر

في هذا الصدد، تساءل ديلنشنايدر أنه “في بعض الأحيان، هل تصبح مطالب بتقديم تقارير مرحلية تخص مهامك بشكل دوري؟ هل تشعر بأن رئيسك في العمل يراقب عملك باستمرار؟ إذا كان الأمر كذلك، فعليك أن تبادر بالبحث عن وظيفة جديدة”.

11. متابعة رئيسك في العمل لأدق التفاصيل التي تخص عملك

في هذا السياق، أفادت تايلور أنه “في بعض الأحيان، يبذل الموظف قصارى جهده في عمله ويؤدي مهامه بشكل كامل ومثالي. في المقابل، يصر الرئيس في العمل على مراقبة أدق التفاصيل التي تخص العمل. وبالتالي، تصبح ظروف العمل غير مريحة”.

وأضافت الخبيرة الدولية أنه “في حال شعرت أنك محل متابعة وتدقيق لصيق أو تجاهل تام داخل المؤسسة، فذلك يعني أنك قد تخسر وظيفتك”.

12. تراجع مسؤولياتك

حاول أن تطرح هذه الأسئلة على نفسك: هل تشعر بأنك لا تحظى بأي اهتمام؟ هل تمت ترقية رؤسائك المباشرين لمهام أخرى؟ وهل تم تكليف زملائك بتنفيذ المشاريع الموكلة إليك سابقاً؟ إذا كانت الإجابة نعم، عليك أن تبدأ رحلة البحث عن موطن شغل جديد.

13. فقدان الامتيازات

في هذا الإطار، أفاد ديلنشنايدر أنه “قد تستثنى من السفر إلى المغرب رفقة زملائك للمشاركة في ندوة هناك أو قد تلغى امتيازات السفر التي كنت تتمتع بها في السابق أو قد يتم نقلك إلى مكتب جديد”. وأعقب ديلنشنايدر، أن “الامتيازات حافز بالغ الأهمية في العمل. ويعتبر فقدان البعض منها مدعاة للقلق”.

14. عدم الإشادة بعملك

في هذا الشأن، أفادت تايلور أنه “في حال أبى رئيسك في العمل أن يشكرك حتى إثر نجاحك في تحقيق معجزة غير مسبوقة، فذلك دليل على أن الشركة في طريقها للاستغناء عن خدماتك”.

15. الاقتطاع من راتبك أو منحك إجازة

في هذا الصدد، قال الخبير الدولي في الأعمال، مايكل كير إنه “في حال منحتك الشركة عطلة مفاجأة لا بد أن تشعر بالقلق، حيث يعتبر ذلك دليلاً قوياً على أن الأمور ليست على ما يرام حتى وإن كنت تبذل قصارى جهدك في العمل”.

16. تصرف زملائك بشكل غريب

في هذا السياق، أفادت تايلور أنه “إذا أحسست أن أقرب الأشخاص إليك يتحاشون الحديث معك، فاعلم أن أمراً ما قد حدث”. وتابعت تايلر أن “معظم الموظفين يتجنبون الحديث مع زملائهم المهددين بالطرد أو التوبيخ”.

17. تقديم التقارير إلى موظفين جدد

في الواقع، تقديم التقارير للموظفين الجدد ودائرة مُضيقة من المديرين وإقصاؤك، يعد أمراً مثيراً للشكوك والريبة. في هذا الصدد، صرحت تايلور أن “الشعور بالروتين وتفشي البيروقراطية في الأجواء قبل أن تتمكن من إتقان عملك مؤشر سلبي للغاية”.

18. ارتكابك لخطأ فادح وإحراج شركتك أو التسبب في خسائر مالية

وفي هذا الشأن، أكدت تايلر أن “رؤساءك في العمل قد يحاولون غض الطرف في حال ارتكبت خطأً فادحاً أثناء الفترة التجريبية. في الوقت نفسه، قد يكون ذلك سبباً في طردك من العمل بصفة مبكرة”.

19. توجه مدير المؤسسة مباشرة إلى من هم أدنى منك مرتبة

تعتبر هذه الإشارة أسوأ بكثير من التجاهل. وفي هذا السياق، أفاد ديلنشنايدر أن “العديد من المؤسسات تعمل وفق تسلسل إداري دقيق. ولكن تغير هذا التسلسل يعد مؤشراً على أن المؤسسة لم تعد في حاجة إلى خدماتك”.

20. الشعور بأنك في خطر

من جهتها، أفادت المسؤولة في شركة الخدمات “بيترا كوتش”، أندي بايلي أنه “في حال كنت تشعر بأنك ستطرد على الرغم من التزامك بالقيام بكل واجباتك على أكمل وجه، فقد يكون ذلك مؤشراً على أنه قد حان الوقت لكي تبحث عن عمل جديد”.