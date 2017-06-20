3 حافلات لنقل الموقوفين هبة من اليابان الى الأمن العام

أقيم في دائرة أمن عام مرفأ بيروت صباح اليوم، حفل تسلم الهبات المقدمة من دولة اليابان الى المديرية العامة للأمن العام، ضمن إطار مشروع “دعم القدرات لإدارة الحدود في لبنان” الذي تعمل به المديرية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وقدمت الدولة اليابانية الى دائرة التحقيق والاجراء في المديرية العامة للأمن العام ثلاث حافلات مخصصة لنقل الموقوفين ضمن المعايير الدولية المتبعة، في حضور ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، العقيد فوزي شمعون، وعدد من ضباط المديرية. وحضر الاحتفال السكرتيرة الثانية في السفارة اليابانية ساؤوري ميزنو، مديرة مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيدة اليزابيت سندستروم ومنسقة البرامج رينه صباغ.

print

المصدر : وكالات