3 شقيقات حسناوات… لن تصدقوا كم يبلغن من العمر!

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ 3 شقيقات من تايوان قيل إنّها التقطت خلال احتفال إحداهن بعيد ميلادها الأربعين.

وفي التفاصيل، قيل إنّ الشقيقات يتمتعن بالإطلالة الشابة تماماً كوالدتهن البالغة من العمر 63 عاماً والتي تبدو وكأنها لم تتجاوز العشرين من العمر.

يُشار إلى أنّ Lure Hsu تبلغ من العمر 41 عاماً، FayFay Hsu تبلغ من العمر 40 عاماً أمّا الشقيقة الصغرى فهي شارون وعمرها 36 عاماً.

يُشار إلى أنّ Lure تحظى بمتابعة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً عبر فيسبوك حيت يتم متابعتها من قبل 70 ألف شخص.

الجدير ذكره، أن النساء في عائلة Hsu يرطبن بشراتهن جيداً ولا يأكلن الكثير من اللحوم بالإضافة إلى أنهن يمارسن الرياضة بانتظام.

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المصدر : وكالات