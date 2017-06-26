3 ضحايا مصريين في أسوان بسبب الجوع والعطش !

أنهى الجوع والعطش حياة 3 مصريين ضلوا الطريق في أحد الطرق الجبلية، جنوبي البلاد.

وقال اللواء مجدي موسى، مدير أمن محافظة أسوان، مساء الأحد، إنه “تم العثور على جثث 3 أشخاص في إحدى المناطق الجبلية شرقي المحافظة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

وكشفت التحريات الأمنية، وفق المصدر ذاته، أن “الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم بسبب الجوع والعطش، بعد أن ضلوا الطريق في إحدى المناطق الجبلية شرقي أسوان”.

وبدأت النيابة المصرية بالتحقيق في الحادث، بحسب اللواء موسى.

وفي مايو/أيار 2014، أعلنت الأجهزة الأمنية بأسوان، العثور على جثث 4 أشخاص في حالة تحلل، بعد أن فُقدوا في منطقة صحراوية هناك، وتبيَّن أنهم توفوا من شدة الجوع والعطش أيضاً.

ومحافظة أسوان من المناطق الأثرية السيايحة الجذابة في مصر، وتعد من أشهرها حيث تتميز بالأثار الفرعونية، ويردتادها الآلاف من السياح داخليا وخارجيا.

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المصدر : NBN