3 طائرات معادية خرقت الاجواء امس فوق مناطق جنوبية وبيروت والشمال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الاتي:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي عند الساعة 20,20 من ليل امس، الاجواء اللبنانية، من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا، فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها والشمال، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 5,45 من صباح اليوم من فوق بلدة الناقورة.

وعند الساعة 22,30 من ليل امس خرقت طائرة عدوة مماثلة الاجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 6,00 من صباح اليوم من فوق بلدة علما الشعب.

وبتاريخه الساعة 6,10 خرقت طائرة عدوة مماثلة الاجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الاجواء عند الساعة 7,10 من فوق البلدة المذكورة”.

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المصدر : قيادة الجيش - مديرية التوجيه