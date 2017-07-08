3 قتلى و5 مفقودين بانهيار مبنى قرب نابولي الإيطالية

قتل ثلاثة أشخاص ولا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين، إثر انهيار طابقين من مبنى صغير مؤلف من أربعة طوابق، في بلدة توري انونزياتا، الواقعة عند سفح بركان فيزوف، قرب نابولي، كما أفادت فرق الإطفاء الإيطالية.

وبحسب وسائل الإعلام المحلّية فإنّ القتلى الثلاثة هم رجل وامرأته وابنهما البالغ 25 عاما، أما المفقودون الخمسة المتبقون فهم أفراد أسرة مكونة من أب وأم وطفلين (8 و11 عاما) إضافة إلى امرأة ستينية تعيش لوحدها، ولا تزال فرق الإغاثة تبحث عنهم.

وفتحت النيابة العامة المحلية تحقيقا في قضية “انهيار ناجم عن إهمال”. وبحسب وسائل إعلام فإن الجيران لم يسمعوا دوي انفجار بل فقط صوت الانهيار.

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المصدر : وكالات