39 قتيلاً حصيلة الاعتداء على ملهى ليلي في اسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو ، ان الاعتداء الذي استهدف ملهى ليليا في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة، “أوقع 39 قتيلا من بينهم 16 اجنبيا على الاقل، وان الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه”.

اضاف سويلو:”انه تم تحديد هويات 21 ضحية ومن بينهم 16 اجنبيا و5 أتراك”.

وقال: “ان الاعتداء أوقع أيضا 69 جريحا من بينهم أربعة إصابتهم خطيرة”.

وكانت حصيلة سابقة أعلنها حاكم اسطنبول أفادت عن سقوط 35 قتيلا لكن دون الاشارة الى وقوع ضحايا من الاجانب.

وتابع سويلو: “أعمال البحث عن الارهابي لا تزال مستمرة، وأمل في أن يتم القبض عليه سريعا”.

وكان المهاجم فتح النار بعيد منتصف الليل داخل ملهى “رينا” الشهير في اسطنبول، حيث كان مئات الاشخاص يحتفلون بحلول العام الجديد.

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المصدر : NBN