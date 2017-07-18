4 أطعمة للتخفيف من التعرّق في الصيف

هل تتعرّقون بشكل مستمر ولا تعرفون كيف يمكن التخفيف من هذه المشكلة خصوصًا في الأجواء الصيفية الحارة؟. إليكم أبرز الاطعمة التي تساعدكم على التخفيف من التعرّق.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

إنّها من أبرز الأطعمة التي تخفف التعرق كما أنّها مفيدة جدًا للجسم، وتمدّه بالكالسيوم ومنها اللوز واللفت والخضراوات الورقية، بالإضافة الى الحليب ومشتقاته.

الخضراوات

تحتوي الخضراوات على كمية كبيرة من الماء كما الكالسيوم. لذلك من المفيد بناء النظام الغذائي اليومي عليها لمحاربة التعرق في الجسم.

زيت الزيتون

يساهم هذا الزيت في التخفيف من التعرق في الجسم لأنه يحوي على مضادات للأكسدة وتجعله قادراً على السيطرة على البكتيريا المسؤولة عن التعرق.

الموز

يحتوي الموز على كميات عالية من البوتاسيوم مما يجعل منه فاكهة مرطبة للجسم. من ناحية أخرى، يعزز عملية الهضم مما يحول دون بذل الجسم جهداً كبيراً فلا يفرز المزيد من العرق.

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المصدر : وكالات