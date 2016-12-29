4 علامات تكشف احتواء هاتفك على برنامج تجسس

مع انتشار استخدام الهواتف الذكية في العالم وزيادة أعداد التطبيقات والبرامج المختلفة، أصبحت الفرصة أكبر أمام الهاكرز لسرقة البيانات والتجسس على المستخدمين، فدائمًا التكنولوجيا الحديثة تتسبب فى عدد كبير من المخاطر يجب الحذر منها، وهناك عدد من الإشارات التي يمكن أن تدل على أن هاتفك الذكي يحتوي على برنامج تجسس، منها:

— ارتفاع درجة حرارة الهاتف عندما يكون غير متصل بالشاحن بشكل مستمر، تعد من العلامات الخاصة بأن هناك برنامجًا خطيرًا على هاتفك.

— تكرار غلق الهاتف وإعادة تشغيله بشكل مفاجئ دون سبب واضح.

— إذا كانت بطارية هاتفك تنفذ بشكل كبير وغير طبيعي أو معتاد، يمكن أن يكون بسبب برنامج تجسس، الذي يعمل دائمًا في الخفية ويستخدم الـ”GPS”، وهذا ما يؤدي إلى سرعة نفاد البطارية.

— هناك بعض العلامات الأخرى مثل تأخير الصوت في المكالمات أو تقطِّعه بشكل متكرر، وظهور برامج لم تقم بتثبيتها، أو ظهور رسائل تحذيرية غير مفهومة أو كثرة الإعلانات.

الجدير بالذكر أنك إذا وجدتَ تلك العلامات فعليك فحص جهازك، ومسح جميع التطبيقات المشكوك فيها، ومراجعة جميع التطبيقات.

print

المصدر : NBN