4 وصفات طبيعية لتبييض الأسنان

كلنا يحب ان يضحك ويلتقط الصور الجميلة مع ابتسامة عريضة .. لكننا نعاني من لون الاسنان الذي قد لا يكون ناصع البياض كما نحب ان يكون .. وغالبا ما تكون تكلفة تبييض الاسنان مرتفعة ولا يستطيع الكثير دفع هذه التكاليف .. ونحن نضع بين أيديكم وصفات طبيعية لتبييض الاسنان من المنزل من دون تكاليف ..

4 بدائل طبيعية لتبييض الأسنان وفقاً لمدونة liven laugh and love with lana

أولاً خل التفاح

اخلط ملعقتين من خل التفاح مع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم حتى تحصل على معجون، واغسل به أسنانك مرتين في اليوم.

ثانياً الفراولة

اهرس فراولة مع ملعقة بيكربونات الصوديوم حتى تحصل على خليط، واغسل به أسنانك لمدة 10 دقائق ثم اشطف فمك ثم عادو غسل أسنانك بالمعجون.

ثالثاً العسل الأبيض

ضع مقدار من العسل الأبيض على فرشاة الأسنان وقم بغسل اسنانك بها، فهو يحتوي على مواد تفيد في تبييض الأسنان.

رابعاً البرتقال والموز

بعد تناول ثمرات البرتقال والموز، لا تتخلص من القشر، بل قم بفرك أسنانك بالقشر لمدة 3 دقائق ثم اشطفها بالماء.

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المصدر : وكالات