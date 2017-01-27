5 أسرار تُخفيها عنكم شركات الطيران! وهل التدخين ممنوع بسبب سلامة الطائرة؟

نشر موقع (thelightmedia) مجموعة من الأسرار التي تتعمد شركات الطيران حول العالم بإخفائها عن المسافرين، وهذه أبرزها:

1. يُطلب من الركاب إطفاء هواتفهم ؛لأن الأجهزة قد تتسبب بالتشويش على إلإشارت مما يجعل الطيار غير قادر على تلقي المعلومات بوضوح من المرسل.

2. يوجد مقبض داخل الطائرة لمضيفات الطيران؛ لاستخدامه في حالات الطوارئ. إذ من الممكن أن يدفع الركاب مضيفي ومضيفات الطيران في حالات الهلع إلى خارج الطائرة.

هذه المقابض تساعدهم على التشبث والبقاء بأمان داخل الطائرة.

3. يتناول قائد الطائرة طعامًا مختلفًا عن الأكل الذي يتناوله مساعده، لكي يحل الآخر مكانه في حال أصيب بأي نوع من التسمم بسبب الطعام.

4. يمنع التدخين على متن الطائرة لأسباب اقتصادية وليس لسلامة الطائرة؛ لأنه لا يشكل خطرًا على الركاب، ولكن تتلف معدات تنقية الهواء بشكل أسرع بسب رواسب التدخين داخل الطائرة.

5. لا يتمّ تصليح الأعطال الصغيرة على الفور، تفاديًا للتأخير في الوصول إلى الوجهة المرتقبة، لأنّ الأمور التي يجب التحقّق منها قبل إقلاع الطائرة متعددة وتستغرق وقتًا طويلاً.

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المصدر : thelightmedia