5 أماكن لتزورها وتستمتع بها وحيداً .. من دون أحد ..

عند اتخاذ قرار السفر يواجه الكثيرون مشكلة في الحصول على صحبة يحبونها في الوقت الذي يختارونه، ويضطرون غالبًا لتأجيل السفر حتى يتمكنوا من توفيق مواعيد الرحلة خوفًا من ألا يستمتعوا بتجربة السفر وحدهم.

ولكن حسب موقع “لايف هاك” الأميركي هناك بعض وجهات السفر التي يمكنك الاستمتاع بزيارتها وحيدًا دون أن تشعر بأي انزعاج، وتمكنك أيضًا من الاستفادة من فوائد السفر وحدك.



تايلاند

تشتهر تايلاند بالضيافة الودودة ولأنها بقعة ساخنة للسفر فإن هناك الكثير من الفرص لأن تلتقي بمسافرين آخرين يفكرون بنفس طريقتك وتكون معارف جدد بسرعة وسهولة. تتميز تايلاند أيضًا بأنها رخيصة ولذلك هي خيار جيد إذا لم ترصد ميزانية كبيرة للسفر.



هونغ كونغ ـ الصين

تعتبر هونغ كونغ واحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم، فإذا كنت مبتدئًا في السفر هونغ كونغ هي مكان عظيم لتبدأ منه وإذا كنت تعاني مع حواجز اللغة فإن هونغ كونغ تتميز بأن بها الكثيرين ممن يتحدثون الإنكليزية.

كوسكو ـ البيرو

هذا المكان مثالي لعشاق الحضارات القديمة فهي عاصمة إمبراطورية الإنكا القديمة وهي مكان غارق في الثقافة ويمكنك أن تستمتع فيها بزيارة الكثير من المواقع الأثرية الأكثر إثارة.

ماليزيا

هي واحدة من وجهات السفر المنفرد الأكثر شهرة في آسيا وهي بلدة مستقرة وآمنة ومحافظة وتعد واحدة من المناطق الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في آسيا وحافلة بالمهرجانات والاحتفالات المبهجة التي يمكنك أن تنخرط فيها بسهولة.

بالي ـ إندونيسيا

هي واحدة من الأماكن الغنية بالمنتجعات الصحية والمطاعم والشواطئ والشخصيات الودودة والمضيافة بالإضافة إلى الثقافة البصرية الرائعة وهي مثالية للمسافر الوحيد الباحث عن الاسترخاء والأجواء الروحانية.

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المصدر : NBN