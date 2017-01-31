5 خدع بسيطة للتخفيف من حدة التّوتر..

التعامل مع الناس من الأمور الصعبة بكل تأكيد، خصوصًا أن لكل منهم صفات خاصة تحتاج منك حيل نفسية لجعل الأمور تمر بسلاسة أكثر بكثير، حيث ينصح البعض أن لا تأخذ الحياة على محمل الجد حتى تنعم بحياة هادئة وخالية من المشاكل والضغوط النفسية، ولكن للطب النفسي رأي أخر هو كيف يمكنك أن تتجاوز كل الأمور بطرق أكثر ذكاء حتى لا تتحمل مزيد من الأعباء النفسية.

يقدم موقع “لايف هاك” تقرير يوضح عدد من الخدع النفسية التى تجعل حياتك أسهل بكثير من قبل ..

1- النظر في عين من يوجه إليك سؤال لا ترغب في الإجابة عنه ..

أحيانًا لا نرغب في الإجابة على بعض الأسئلة التى نتلقاها، وأحيانًا لا نفهم السؤال وهدفه، فبدلًا من تكرار السؤال، من الممكن أن تنظر إلى أعين الشخص الأخر، وهو ما سيجعله يبحث للتفكير بشكل مختلف أو يتحدث في أمر أخر، لأنه سيشعر بأنه محاصر أو تحت ضغط.

2-البقاء هادئًا عندما يتعامل معك أحد بعصبية..

بدلًا من العصبية، عليك أن تبذل مجهود أقوى في التزام الهدوء عندما يبدأ أحدهم برفع صوته أو الحديث معك بصعبية، فمن الممكن أن يدفعك ذلك إلى الحديث بطريقة غير لائقة عن غير قصد، وهذا قد يكون مضر لك، فعليك أن تبقى هادئًا.



3-الجلوس بالقرب من المعتدي لتجنب الهجوم ..

إذا كنت تستعد للقاء شخص عدواني بطبعه، وله طبيعة غاضبة، أو حتى شخص سوف يتعرض للنقد السلبي، مما سيجعله عصبي، فعليك أن تبقى إلى جانبه، فهذا يقلل من عدوانيته تجاهك.

4-معرفة أسماء من حولك يجعلك أكثر شعبية ..

إذا كنت تريد أن تصبح أكثر شعبية بين زملائك في العمل على سبيل المثال، فعليك أن تعرف اسمائهم جميعًا، حيث أن بدأ الحديث معهم بذكر اسمائهم يجعلهم يشعرون على الفور بالألفة والمودة تجاهك.

5-إذا شعرت بالتوتر.. فعليك كتابة أفكارك ..

نتعرض جميعا إلى الضغوط النفسية من كل اتجاه، مما يجعلنا نشعر بالقلق أو التوتر، وهنا يصعب علينا السيطرة على أعصابنا مما يدفعنا إلى التصرف بشكل خاطئ، فهذا يمكنك الاستعانة بهذه الطريقة لخفض التوتر، وهي كتابة ما تفكر به في ورقة صغيرة، سوف يخفف العبء النفسي عليك.

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المصدر : وكالات