5 دقائق كافية لتغيير حياتك بأكملها!

5 دقائق فقط..

معظمنا لا يهتم بأي 5 دقائق فى يومه، إلا إن كان يومه مشحون بالمهام التي يجب أن ينفذها أو متأخر عن موعد هام.. عدا ذلك فكثير من الدقائق في يومنا تضيع دون أن نستفيد منها في أي شيء، ولأن الطقوس اليومية لكثير من الأشخاص مرتبطة بوقت محدد، فكثيرًا ما يحزن الأشخاص لعدم قدرتهم على ممارسة عادتهم بشكل منتظم بسبب ضيق الوقت.

وحسب تقرير بموقع “لايف هاك” ذكرت فيه مجموعة من العادات البسيطة التي يمكن أن يمارسها الشخص في 5 دقائق فقط، وستساعده على تغيير حياته بشكل كامل.

من أبرز هذه العادت:

1-حدد وقت لتفعل شيء تحبه:

كل منا لديه هواية بسيطة أو شيء يسعده يمكن فعله في 5 دقائق فقط مثل سماع أغنية أو مكالمة شخص قريب أو الرقص أو حتى تناول كوب من القهوة وتصفح الجرائد والمجلات.

2-تأكد من أنك تعيش وفقًا لأولوياتك:

تحديد جدول زمني لك يحتوي على أهدافك وألوياتك شهر بشهر، وتصفح هذا الجدول يوميًا لتعرف من خلاله هل تقوم فعًلا بتنفيذ أولوياتك أم أنك تهدر وقتك فقط.. سيعطيك ذلك فرصة لتغيير حياتك بشكل مستمر.

3-ربط المهام ببعضها:

عندما تشعر أن أهدافك تضيع بسبب ضيق الوقت وسوء تنظيمه تأكد أنك تحتاج إلى 5 دقائق فقط في يومك، تنظر فيهم إلى الجدول الذي تضعه لأهم المهام التي يجب أن تفعلها، وتجمع المهام المرتبطة ببعضها معًا حتى تحدد لنفسك وقت لتنفيذها وتوفر مزيد من الوقت لاحقًا.

4-حدد لنفسك وقت:

فكر دائمًا في الـ 5 دقائق وما يمكن أن تفعله فيهم، وضع لنفسك وقت محدد قبلهم لإنهاء أي شيء وستعتاد على الالتزام بالمواعيد، وستزيد من قدرتك على إنجاز العمل في وقت قياسي وستجد وقت راحتك يزيد يومًا بعد يوم.

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المصدر : وكالات