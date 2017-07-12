6 نصائح لمنع ظهور الرؤوس البيضاء على البشرة

بسبب انسداد مسام الجلد بالزيوت وخلايا الجلد الميت تظهر مشكلة الرؤوس البيضاء التي تسبب الكثير من الإزعاج والألم في بشرتك. وحسب صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية هناك بعض القواعد في العناية بالبشرة يمكن أن تساعدك على التخلص من هذه المشكلة ومنع ظهورها مجددًا.

تطهير البشرة

إذا لاحظتِ وجود الرؤوس البيضاء على بشرتك تأكدي من استخدام المنظف المناسب لبشرتك وغسل وجهك به مرتين يوميًا. استخدمي منظف لطيف في الصباح ومطهر قائم على الجل في الليل لطرد الأوساخ والتخلص من بقايا الزيوت المتراكمة على بشرتك.

تخلصي من المكياج جيدًا

تأكدي من غسل وجهك جيدًا من آثار المكياج فور وصولك المنزل، وإذا لم يكن لديكِ منظف في المنزل يمكنك استخدام كريم الوجه أو الجل النفطي لغسل المكياج وإزالته تمامًا.

تقشير البشرة

تقشير البشرة هو دائمًا الحل الأفضل للتخلص من خلايا الجلد الميتة وانسداد المسام، ولذلك استخدمي سكراب مناسب لنوع بشرتك من مرة إلى 3 أسبوعيًا حسب نوع البشرة.

اختيار منتجات العناية بالبشرة الصحيحة

لا تختاري مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة بشكل عشوائي وإنما اختاري تلك التي تشمل على مكونات مضادة للبكتيريا وتأكدي من استخدام علاجات حب الشباب فقط على البقع المتضررة وليس بشكل عام.

ابقِ يديكِ بعيدًا

إذا كانت لديكِ عادة لمس وجهك مرارًا وتكرارًا توقفي عن ذلك فكل ما تفعليه هو أنك تنقلي البكتيريا والزيوت على وجهك مما يسبب انتشار حب الشباب على وجهك.

غيري وسادتك

حافظي على نظافة وسادتك وغيري غطائها باستمرار فهي مصدر آخر للبكتيريا.

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المصدر : وكالات