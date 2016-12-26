8 تصرفات تدفع الآخرين لكرهك.. تجنبها

هناك كثير من التصرفات التي قد تجعل الآخرين يحكمون علينا بشكل سلبي، لدرجة قد تدفعهم إلى كراهيتنا. هذه التصرفات قد تكون بسيطة، منها ما نعبر عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، أو بالتواصل المباشر. نعرض هنا ثمانية منها.

1. مشاركة صور كثيرة في فيسبوك

أظهرت دراستان أن مشاركة الكثير من الصور في صفحتك في فيسبوك في اليوم الواحد، قد تكون مسألة منفرة للآخرين، الأمر الذي قد يضر بعلاقتك مع أصدقائك. الناس تحب أن تعرف عنك الكثير، لكن بقليل من الصور.

2. وجود أصدقاء كثيرون أو قليلون في فيسبوك

وجدت دراسة أجريت عام 2008 أنه كلما كان عدد الأصدقاء لديك في فيسبوك متوسطا، بحدود 100 إلى 300 شخص، ازداد قبولك لدى الآخرين. فهذا سيعطي للجميع انطباعا بأنك تهتم بهم، وتجد وقتا للتواصل مع هذا العدد المعقول من الأصدقاء.

3. كشف معلومات شخصية جدا بوقت مبكر من العلاقة

الكشف عن الذات واحد من أفضل الطرق لكسب الأصدقاء، لكن عليك أن تختار المعلومات التي تقولها عن نفسك عن تقديمها للآخرين لأول مرة. فقد يتساءل الناس عن جدوى تبرعك بمعلومات شخصية، الأمر الذي يجعلهم يضعون علامات استفهام حولك.

4. طرح الأسئلة دون الحديث عن نفسك

تشير الدراسات الاجتماعية والنفسية إلى أن التقارب بين الأصدقاء يكون أكبر كلما كانت المعلومات بين طرفي العلاقة متبادلة بالتساوي تقريبا. فالإنسان لا يحب أن تطرح عليه الأسئلة بينما الآخر يكتفي بالاستماع.

5. نشر صورة مقربة بالملف الشخصي

تثير الصور الشخصية ذات البعد المقرب جدا في فيسبوك نفورا في نفوس الآخرين. لذا احرص على وضع صورة شخصية لك في ملفك الشخصي في فيسبوك تكون ذات أبعاد معقولة. فهذا ما سيجعلك على الأرجح محبوبا لدى الآخرين.

6. إخفاء العواطف

إبداء العواطف والتعبير عن المشاعر مهم جدا في تعزيز العلاقات بين الأصدقاء. فقد وجد الباحثون أن الناس الذين يكتمون مشاعرهم يسيء الآخرون فهمهم، إذ يرجحون أنهم غير متعاطفين معهم في المواقف التي يتحدثون لهم عنها.

7. التصرف بلطف مبالغ فيه

قد تعتقد أن التصرف اللطيف المبالغ فيه يحبب الناس فيك، لكن العلم يقول غير ذلك. فقد وجدت دراسة أجريت عام 2010، أن الأصدقاء الذين يبالغون في الإيثار من منطلق إبداء اللطف الكبير، لا يحظون بعلاقات قوية مع الناس.

8. لا تمتدح نفسك ولا تنتقدها كثيرا

ينصح علماء النفس بعدم المبالغة مدح النفس أو نقدها بتجريح أمام الآخرين، فهذه التصرفات من شأنها أن تترك انطباعا سلبيا على الصداقة. كن منصفا مع نفسك قدر الإمكان، فتحدث عن نجاحاتك بتواضع، ولا تنتقد نفسك وكأنك إنسان فاشل تماما.

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المصدر : سكاي نيوز