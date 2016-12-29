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انتهاء المرحلة الرئيسية لعمليات البحث والإنقاذ في موقع تحطم طائرة “تو-154” الروسية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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انتهاء المرحلة الرئيسية لعمليات البحث والإنقاذ في موقع تحطم طائرة “تو-154” الروسية

أفاد مصدر أمني روسي بانتهاء مرحلة البحث والإنقاذ في موقع تحطم طائرة “تو-154” الروسية في البحر الأسود انتهت.

وقال المصدر لوكالة نوفوستي للأنباء، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول، إن فرق البحث تمكنت من انتشال كافة الأجزاء الأساسية للطائرة المنكوبة، مشيرا إلى أن أجزاء الحطام وضعت في موقع خاص، حيث سيقوم الخبراء بتركيبها، كجزء من التحقيق في أسباب الكارثة.

وأشار إلى العثور على جثث 19 من ضحايا الحادث، وتم نقل 17 جثة إلى مختبر طبي في موسكو للتعرف على هوية أصحابها، مضيفا أن أشلاء عديدة لضحايا الحادث نقلت كذلك إلى المختبر لإجراء الفحص الجيني.

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المصدر : روسيا اليوم

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