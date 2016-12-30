بالفيديو .. أهداف الثلاثي المرعب “MSN” في العام 2016

أحرز ثلاثي برشلونة الهجومي المرعب “MSN”، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والأوروغوياني لويس سواريز، 69 بالمئة من أهداف البلوغرانا في جميع المسابقات، في العام 2016.

وأحرز هذا الثلاثي 120 هدفا من أصل 174 هدفا، في جميع البطولات خلال الموسم 2016.

وتصدر الساحر ميسي قائمة هدافي العملاق الكاتالوني، برصيد 51 هدفا، في 51 مباراة، إضافة إلى 25 تمريرة حاسمة.

واحتل لويس سواريس “العضاض” المركز الثاني، بإحراه 48 هدفا، خلال 49 مباراة، وصنع 21 هدفا.

ومن ثم، نيمار في المرتبة الثالثة، برصيد 21 هدفا، سجلها خلال 47 مباراة، إضافة إلى 21 تمريرة حاسمة أيضا.

وخاض فريق برشلونة 59 مباراة، في جميع البطولات خلال العام 2016، وحقق 44 انتصارا، مقابل 8 تعادلات، و7 هزائم، وسجل لاعبوه 174 هدفا (أي بنسبة 2.94% في اللقاء الواحد)، ودخل مرماه 43 هدفا (0.7%).

وفيما يلي بالفيديو أهداف الثلاثي الهجومي المرعب لبرشلونة، في جميع البطولات خلال العام 2016:

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المصدر : NBN