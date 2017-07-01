9 طرق لجعل الوجبات السريعة صحية أكثر لأبنائكم

يعاني الآباء أحيانًا من ضيق الوقت، ما يجبرهم على اللجوء إلى الوجبات السريعة لإطعام أبنائهم الجائعين. ورغم كونه خيارًا سريعًا ورخيصًا ولذيذًا، إلا أن الطعام السريع مليئة بالدهون والملح والسكر.

لكن، من الخاطئ قول إنه لا مكان للوجبات السريعة في حمية أي طفل. وتقول خبيرة تغذية الأطفال جيل كاسل إنه “على الأسر إيجاد طرق لتحديد مكان للوجبات السريعة بطريقة منطقية وصحية.” وفيما يلي بعض النصائح لجعل الوجبات السريعة خياراً غذائياً صحيّاً أكثر:

لا تسمح للأطفال بمغادرة المنزل وهم جيّاع: أحرص على أن يتناول أطفالك من طعام المنزل قبل مغادرته، واحمل معك بعض الوجبات الخفيفة مثل الفاكهة المقطعة أو المكسرات، التي تساعد في سدّ الرمق وتتمتع بقيمة غذائية.

اختر أحجاماً للوجبات تناسب أعمار الأطفال: اختر الوجبات المخصصة للأطفال، فهي تكون صغيرة الحجم عادة.

استبدل البطاطس المقلية بالفاكهة: إضافة خيار من الفاكهة أو مشتقات الألبان يساعد في جعل الوجبة السريعة متكاملة أكثر.

شارك الوجبة مع طفلك: مشاركة الوجبة مع الطفل تقلل كمية المكونات المضرة التي يتناولها، كالبطاطس المقلية أو المشروبات الغازية.

وعن طريق مشاركة الوجبة، يستطيع الأهالي تعريف أبنائهم على خيارات جديدة، مثل شطائر الدجاج المشوي مثلاً.

استبدل المشروب الغازي: تحوي المشروبات الغازية على كمية كبيرة من السكّر، إلى جانب حمض الفوسفوريك الذي يذيب مينا الأسنان ويقلل سماكة العظام.

وينصح خبراء التغذية باختيار الحليب غير المنكّه أو المياه عوضاً عنها. وإن اخترت استبدال المشروب الغازي بالعصير، احرص على عدم الإكثار منه، لأن العصائر غنية بالسكر المضاف.

اتفق مع أبنائك من البداية: تحاور مع أبنائك حول مخاطر الطعام المقلي، واتفق معهم ألّا يطلبوا هذه الأطعمة أثناء تناول الطعام في الخارج. وإن لم ترغب بأن يتناول أبناؤك طعاماً سريعاً، ينصح بتجنّب دخول مطاعمها أو الاقتراب منها.

أطلب منهم الجلوس: تضم بعض مطاعم الوجبات السريعة مناطق مخصصة للعب الأطفال، حيث يقفزون ويلعبون ويأكلون الطعام بعجلة أو لا يكملونه. ومن المهم أن يطلب الآباء من أبنائهم الجلوس وتناول الطعام على الطاولة، واللعب قبل أو بعد تناول الطعام.

علّم أبناءك المراهقين عادات صحيّة: قد يجهل أبنائك وجود خيارات صحية في مطاعم الوجبات السريعة، مثل السلطات أو الخيارات المشوية. الفت انتباههم إلى تلك الخيارات، بدل منعهم من ارتياد تلك المطاعم.

كن قدوة جيدة: اختر الطعام الصحي وتجنّب الطعام المقلي أو المشروبات السريعة والحلويات الدسمة، ولا تجلبها إلى المنزل أو المائدة.

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المصدر : وكالات