9 نصائح لتجنب مضاعفات الاجواء الحارة في الصيف

1- الابتعاد عن الوقوف والسير في الشمس أثناء الظهيرة بدون غطاء على الرأس أو شمسية، خاصة كبار السن والأطفال.

2- شرب المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم.

3- تجنب ارتداء الملابس الداكنة اللون أو المصنوعة من خيوط صناعية أثناء الخروج نهاراً.

4- ارتداء ملابس قطنية أسفل الملابس الخارجية.

5- تناول السلطات والخضراوات يومياً.

6- عدم الاستحمام بالماء الدافئ أو الفاتر.

7- الابتعاد عن تناول المشروبات الساخنة والأطعمة الدسمة.

8- تهوية القدم وتجفيفها بصفة مستمرة.

9- وبالنسبة للفتيات والسيدات يجب عدم الإكثار من الكريمات على البشرة.

print

المصدر : وكالات