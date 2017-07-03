9 نصائح لتجنب مضاعفات الاجواء الحارة في الصيف

1- الابتعاد عن الوقوف والسير في الشمس أثناء الظهيرة بدون غطاء على الرأس أو شمسية، خاصة كبار السن والأطفال.
2- شرب المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم.
3- تجنب ارتداء الملابس الداكنة اللون أو المصنوعة من خيوط صناعية أثناء الخروج نهاراً.
4- ارتداء ملابس قطنية أسفل الملابس الخارجية.
5- تناول السلطات والخضراوات يومياً.
6- عدم الاستحمام بالماء الدافئ أو الفاتر.
7- الابتعاد عن تناول المشروبات الساخنة والأطعمة الدسمة.
8- تهوية القدم وتجفيفها بصفة مستمرة.
9- وبالنسبة للفتيات والسيدات يجب عدم الإكثار من الكريمات على البشرة.
المصدر : وكالات