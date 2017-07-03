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9 نصائح لتجنب مضاعفات الاجواء الحارة في الصيف

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية
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9 نصائح لتجنب مضاعفات الاجواء الحارة في الصيف

1- الابتعاد عن الوقوف والسير في الشمس أثناء الظهيرة بدون غطاء على الرأس أو شمسية، خاصة كبار السن والأطفال.

2- شرب المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم.

3- تجنب ارتداء الملابس الداكنة اللون أو المصنوعة من خيوط صناعية أثناء الخروج نهاراً.

4- ارتداء ملابس قطنية أسفل الملابس الخارجية.

5- تناول السلطات والخضراوات يومياً.

6- عدم الاستحمام بالماء الدافئ أو الفاتر.

7- الابتعاد عن تناول المشروبات الساخنة والأطعمة الدسمة.

8- تهوية القدم وتجفيفها بصفة مستمرة.

9- وبالنسبة للفتيات والسيدات يجب عدم الإكثار من الكريمات على البشرة.

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المصدر : وكالات

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