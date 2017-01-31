900 موظف بخارجية أميركا يوقعون مذكرة احتجاج ضد قرار ترامب بشأن الهجرة

ذكرت وكالة “رويترز” ان 900 موظف في الخارجية الأميركية يوقعون مذكرة احتجاج ضد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن الهجرة.

يذكر ان ترامب وقع قرارا يسمى “حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة” كان من بين وعوده الانتخابية ويتمثل في تعليق دخول اللاجئين بالكامل إلى بلاده لمدة 120 يوما على الأقل واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى. كما يعلق القرار إسناد تأشيرات دخول لمواطني سبع دول إسلامية لمدة 90 يوما وهي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وأعلن ترامب أن القرار الذي كان من العهود التي قام بها في حملته الانتخابية يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من “الإرهابيين اللإسلاميين المتطرفين”

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المصدر : NBN