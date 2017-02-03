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زواج المسنين أم المعمرين ؟؟

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زواج المسنين أم المعمرين ؟؟

وقعت معمرة برازيلية تبلغ من العمر 106 أعوام في الحب من رجل يبلغ من العمر 66 عاما، بدار مسنين، يسكنان فيه يسمى “نوسا سنهورا فاطمة” في “بيراسونونجا” شرق البرازيل.

146032-المعمرة-سعيدة-بخطوبتها

وقدم المشرفون على الدار للمعمرة فالديميرا أوليفيرا وحبيبها أبارشيدو جاكوب دعمهم الكامل للخطيبين في حفل خطوبتهما، ووسائل الراحة بسبب عدم مقدرتهم على التعايش بمفردهما، وخصص لهما غرفة منفصلة بالدار، ومتابعة الحالة الصحية.

 

وفي حفل الخطوبة تجمع الأحبة المسنون، بحفل الخطوبة وتبادل المسنين الخواتم، ونظمت لهم حفل كبيراً وذلك في إطار دعم مشروع الأحلام، وذلك حسبما نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني.

81048-الاقارب

وقالت المعمرة، إنها أعجبت به من أول نظرة، معلقة ‘أنا أحبه كثيرا.. فإذا مات، فسأموت معه”.

وكان دار المسنين قام بإعداد مشروع لزواج المسنين مع بعضهم البعض، وبالفعل تمكنا من خطوبة المعمرة برجل مسن، و جعلهما سعداء في نهاية حياتهما.

 

56819-مكياج-المعمرة

 

70156-اقارب-المخطوبين

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المصدر : ديلي ميل

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